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التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل قطار في الإسكندرية

الأحد 08/مارس/2020 - 02:20 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أمرت نيابة المنتزة أول في الإسكندرية، بالتصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها بعد أن  صدمها قطار أبو قير أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، بورود بلاغا من الأهالي يفيد بإصطدام سيدة مسنة بقطار أبو قير بين محطتي العصافرة وسيدي بشر، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، وتوفيت متأثرة بإصابتها باشتباة ما بعد الارتجاج وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وجروح بفروة الرأس.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى "س.ح.ع"، 70 سنة، ربة منزل، عقب عبورها شريط السكة الحديد بين محطتي العصافرة وسيدي بشر صدمها القطار وتوفيت.

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مصرع سيدة قطار بوابة الفجر الفجر الإسكندرية

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