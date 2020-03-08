التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل قطار في الإسكندرية

أمرت نيابة المنتزة أول في الإسكندرية، بالتصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها بعد أن صدمها قطار أبو قير أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، بورود بلاغا من الأهالي يفيد بإصطدام سيدة مسنة بقطار أبو قير بين محطتي العصافرة وسيدي بشر، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، وتوفيت متأثرة بإصابتها باشتباة ما بعد الارتجاج وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وجروح بفروة الرأس.



