"بحب أغنية بنت الجيران جدًا ولكن".. هاني شاكر يوجه رسالة قوية لمطربي أغاني المهرجانات (فيديو)

وجة الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين رسالة لمطربي والقائمين على تأليف أغانى المهرجانات، خلال لقاء ببرنامج "it's show time" الذي يذاع على قناة "CBC" وكشف عن تطورات جديدة في إزمة أغاني المهرجانات، التي شغلت رواد السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.



وأوضح هاني شاكر، أن قراره بوقف أغاني المهرجانات، هي محاولة منه للتصدى لتلك الظاهرة، وخاصة بعد أن قام حسن شاكوش ومحمد كمال بغناء "بنت الجيران" واحتوائه على بعض الكلمات الخارجة "كالخمور والحشيش"، أمام آلاف الجماهير، وبث الحفلة على الهواء مباشرةً.



ووجه نقيب الموسيقيين رسالة لمطربي المهرجانات وكاتبي كلماتها، قائلًا: "راعوا ربنا فى ولادنا، أكيد كلكم عندكم أمهات وأخوات بنات".



وأشار إلى أنه يحب أغنية "بنت الجيران" جدًا، ولكن الأعتراض هو على الكلمات فقط والتي دخلت بها الفاظ لا يمكن القبول بها، قائلًا: " الكلام الموجود في الأغاني كفيل بحبسهم، وهناك أكثر من محام قدم بلاغًا للنائب العام بسبب تلك الأغاني وكلماتها الخارجة".



وأضاف حول أزمة محمد رمضان، أنه مضى تعهدًا بالالتزام بالملابس العامة والآداب العامة على المسرح، ولكنه لم يقوم بذلك ولبس ملابس شفافة ومكشوفة وقام خلال أحد حفلاته بخلع قميصة على المسرح، قائلًا: "لو أراد مني تصريح للغناء مرة أخري سوف أرفض، فهو لم يلتزم بالتعهد الذي مضاه مع النقابة".

