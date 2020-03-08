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غدا.. افتتاح مقر المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

الأحد 08/مارس/2020 - 02:18 م
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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
آيات عامر
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تشهد نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الاثنين، مراسم الاحتفال بافتتاح المقر الخدمي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

ومن المقرر أن تفتح الوزيرة، المقر بعد انتهاء أعمال التجديدات والتطويرات به.

وتتفقد الوزيرة، صالة التأهيل الطبيعي بالمقر والعيادات الطبية وصالة النداء الآلي وغرفة التحكم.

ويهدف المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إلى تقديم خدمة متميزة لرعاية ودعم أسر الشهداء والمصابين في جميع النواحي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على وضع النظم والضوابط التي تضمن تقديم الرعاية والاهتمام لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات (الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية) باعتبارهم قوة أساسية في نهضة وبناء وتنمية المجتمع.

كما يهدف إلى تكريم الشهيد وتخليد ذكراه وتطوير وتحديث الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين بأحدث الوسائل والأساليب الحديثة.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن وزارة التضامن نيفين قباج المجلس القومي التضامن أسر الشهداء والمصابين

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