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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في "أحداث عنف الظاهر"

الأحد 08/مارس/2020 - 02:15 م
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بوابة الفجر
مروة هيكل
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أجلت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 24 مارس للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وبعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة وأمانة سر محمد. 

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.
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