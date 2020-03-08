تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في "أحداث عنف الظاهر"

أجلت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 24 مارس للمرافعة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وبعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة وأمانة سر محمد.



