سائحون يلتقطون الصور مع وزير الآثار: لا مبرر يمنعنا من زيارة مصر

حرص عدد من السائحين اليوم بمعبد الأقصر على التقاط الصور التذكارية مع وزير السياحة والآثار، وأكدوا أنه لا مبرر يمنع سفرهم إلى مصر ومعدلات نسب الإصابة بالمرض فيها أقل من مثيلتها ببقية دول العالم.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية منذ قليل بمحافظة الأقصر، والتي شاركه فيها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والطيار محمد منار وزير الطيران المدني والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، منذ قليل، معبد الكرنك.





وكان الدكتور خالد العناني أثناء جولته بالمعبد التقى بعدد كبير من الوفود السياحية من جميع الجنسيات من بينهم ألمانيا وفرنسا والمجر والبرازيل وأمريكا و إنجلترا وأوكرانيا والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه كما أعربوا عن سعادتهم بالاستمتاع بشمس الأقصر المشرقة و حضارة مصر الفريدة.



