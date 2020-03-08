الوفد: تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة يضعها تحت طائلة القانون الدولي

وصف المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة بـ«المتعنت»، قائلاً: إنه نوعا من أنواع التعسف ومخالف لكل الاتفاقيات المبرمة بين دول الجوار ودول حوض النيل.





وأضاف "قورة"، في بيان له، مازالت مصر تسلك الطرق الدبلوماسية والقانونية لوضع الاتفاقيات الدولية موضع التنفيذ، وكذلك من حقها التصعيد الدولى للقضية بكافة الطرق للحفاظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل.





وأكد المهندس ياسر قورة، أن موقف مصر من سد النهضة واضح منذ البداية، وأنها ليست ضد بناء السد وليست ضد مشروعات التنمية بأثيوبيا أو بأى بلد آخر، ولكن لا يتم ذلك على حساب حقوق مصر المائية، وعدم تأثر حصتنا من المياه، مطالبا المجتمع الدولى، إلقاء مزيد من الضوء على موقف أثيوبيا، لانها مسألة حياة أو موت للمصريين، نظرا لأن نهر النيل هو المصدر الرئيسى الذى تعتمد عليه البلاد في المياه، وحال انتقاص حصة مصر منه سيتسبب ذلك في كوارث.



