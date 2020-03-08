رئيس الصندوق السيادي: نستهدف تحقيق فوائض مالية خلال الـ5 سنوات المقبلة









كشف أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يستهدف خلال الخمس سنوات القادمة تحقيق فوائض أموال من استثمارته الحالية.





وأوضح "سليمان" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مستقبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص" التي تنظمة الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أن شكل الصندوق السيادي لمصر يختلف عن باقي صناديق الاستثمار العالمية من حيث أن هذه الصناديق تقوم باستثمار حصيلة الأموال العائدة من موارد غير متجددة وتحقق منها عائد للأجيال القادمة، بينما الصندوق المصري يعمل على استغلال الأصول الغير مستغلة بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما قد ينتج عنه عدم تحقيق إيرادات في السنوات الأولية.









وأضاف عندما نبدأ في تحقيق فوائض الأموال التي نستهدفها خلال خمس سنوات القادمة، سنقوم باستثمار تلك الأموال بالخارج، لتحقيق عائد دوري يستفيد منه الأجيال القادمة كما تفعل الصناديق الأخري.



