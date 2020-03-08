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استئناف العمل بـ"المصرية للغزل" في المنوفية بعد إنهاء الإضراب

الأحد 08/مارس/2020 - 02:07 م
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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، استئناف 670 عاملًا، العمل بالشركة المصرية للغزل بمدينة السادات، بالمنطقة الصناعية الأولى، بمحافظة المنوفية، بكامل الطاقة الإنتاجية للشركة "3 ورديات"، وذلك بعد توقف لمدة يومين للمطالبة بزيادة الأجور.

وكان الوزير، أصدر توجيهاته لمدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية.

وتفاوض عفيفي محمد عفيفي، مدير المديرية، مع إدارة الشركة، ورئيس مجلس الإدارة المهندس محمد علي وهبي، وتم الاتفاق على زيادة لجميع العاملين بحد أدنى 200 جنيه على أن يتم تنفيذها مع أجر شهر مارس 2020، وذلك بعد زيارة يناير البالغة 7%.
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