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فرج عامر: الاحتفال باليوم العالمي للمرأة رسالة شكر من السيسي

الأحد 08/مارس/2020 - 02:04 م
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فرج عامر
فرج عامر
دينا إبراهيم
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قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، رسالة لإثبات إنجازات المرأة على الأصعدة العلمية كافة.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن هذا الاحتفال يأتي كرسالة شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمام كبير بالمرأة المصرية.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس تخصيص عام كامل للمرأة المصرية، في عام ٢٠١٧، يعتبر سابقة فريدة من نوعها لم تحدث من قبل وتعد دليلا على مدى قناعة وإيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة في المجتمع.

واختتم "عامر "حديثه، بتقديم كل التحية والتقدير والاحترام للمرأة المصرية في يومها العالمي.
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