فرج عامر: الاحتفال باليوم العالمي للمرأة رسالة شكر من السيسي

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، رسالة لإثبات إنجازات المرأة على الأصعدة العلمية كافة.





وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن هذا الاحتفال يأتي كرسالة شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمام كبير بالمرأة المصرية.



