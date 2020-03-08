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قافلة "الشباب والرياضة" تنطلق للمرة الأولى إلى حلايب وشلاتين

الأحد 08/مارس/2020 - 02:02 م
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الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
أسماء قورة
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تطلق وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، اليوم الأحد، القافلة التعليمية الخامسة عشر، خلال الفترة من 11-13 مارس المقبل، لمحافظة البحر الأحمر بمدن "الغردقة، حلايب، شلاتين".

وتنظم الوزارة، القافلة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، للمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمناطق النائية بواسطة خبراء ومستشارين المواد المختلفة.

وتهدف القوافل التعليمية لمواجهة الدروس الخصوصية ورفع العبء عن أولياء الأمور والطلبة، وجذب الطلاب للمدارس، ونقل خبرات تعليمية مميزة لتلاميذ وطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في المواد الدراسية.

ويأتي ذلك بمشاركة 21 معلما في مواد "اللغة العربية، الفيزياء، لغة إنجليزية، الرياضيات، تفاضل وتكامل، أحياء، جيولوجيا وعلوم بيئية، علم نفس، فلسفة".

كما تنظم ندوة دينية تحت عنوان "مواجهة الشائعات والدعوة إلى القيم الأخلاقية والإيجابية الحميدة".

وانطلقت القوافل التعليمية في بداية العام الدراسي 2019-2020 بمحافظة أسيوط، ووصلت إلى محافظة أسوان، بإجمالي 80 ألف مستفيد حتى الآن، وتُعد القوافل التعليمية مجانية لجميع الطلبة المشاركين بها.
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