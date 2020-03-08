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خزينة الزمالك تنتعش من الكاف

الأحد 08/مارس/2020 - 01:55 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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يتسلم نادي الزمالك خلال ساعات مبلغ ٣٥٠ ألف دولار من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن الزمالك من إقصاء فريق الترجي من الدور ربع النهائي للبطولة الافريقية والفوز غليه بنتيجة ٣-٢ بمجموع نتيجة المباراتين.

ويحصل كل فريق من المتأهل للمربع الذهبي على مبلغ ٣٥٠ ألف دولار وفقا للوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

ويلاقي الزمالك نظيره الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة خلال شهر مايو المقبل.
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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك الزمالك والترجي الزمالك الترجي التونسي

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