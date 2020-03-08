عاجل.. إخلاء سبيل معاون قسم شرطة البساتين في واقعة قتل

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، بإخلاء سبيل معاون مباحث قسم شرطة البساتين بضمان وظيفته في واقعة مقتل مسجل خطر.





وأمرت النيابة في وقت سابق، باستدعاء النقيب أحمد محمد سمير، معاون مباحث القسم، وأيضًا شهود العيان في الواقعة.





البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة بئر أم سلطان بدائرة القسم، وانتقلت قوة من مباحث القسم بقيادة ضابط الشرطة المذكور والقوة المرافقة له، وعقب وصول القوات لمكان البلاغ حاول المسجل خطر التعدي على رجال الشرطة.



