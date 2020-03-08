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كيكي سيتين يطالب برشلونة بضم لاعب أرسنال

الأحد 08/مارس/2020 - 01:37 م
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
الفجر الرياضي
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طلب كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة ضم داني سيبايوس نجم ريال مدريد المعار إلى أرسنال الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

 

كشفت صحيفة "دون بالون" عن أن كيكي سيتين يرغب في ضم داني سيبايوس في الصيف خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الذي لا يرغب في عودته بعد انتهاء الإعارة.

 

ويبحث برشلونة عن لاعب مميز بحجم داني سيبايوس في وسط الملعب بجوار الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

 

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نادي برشلونة كيكي سيتين برشلونة اخبار برشلونة اليوم

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