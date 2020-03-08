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الصحة السعودية تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا قادمة من إيران

الأحد 08/مارس/2020 - 01:29 م
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وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
وكالات
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أفادت وكالة واس، اليوم الأحد، بأن وزارة الصحة السعودية اكتشفت4 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لـ3 مواطنات ومواطنة.

                                                   

وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها إن 3 حالات من الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقا، كانت قادمة من إيران، أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران أيضا، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده هناك، ليرفع مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

 

وأضاف البيان، أن الحالات معزولة حاليا، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية لها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن جميع الحالات من سكان محافظة القطيف شرقي المملكة.

 

وأهابت الوزارة في بيانها بكل من كان في مناطق موبوءة، بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937 "للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.

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الصحة السعودية السعودية الاصابات بكورونا 4 اصابات جديدة

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