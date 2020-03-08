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ضبط 7 أشخاص إثر مشاجرة بسبب المخدرات في المعصرة

الأحد 08/مارس/2020 - 01:26 م
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قوات الأمن
قوات الأمن
داليا عادل
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تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتشاجر فيما بينهم لخلاف على القيمة المالية في بيع المواد المخدرة في منطقة المعصرة.

بداية الواقعة أنه في أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم توقف سيارتين على جانب الطريق وقيام مستقليها بالتشاجر فيما بينهم وأمكن السيطرة عليهم وضبطهم.
 
وتبين أن مستقلي السيارة الأولى شخصين أحدهما مصاب بكدمة بالوجه والسيارة الثاني 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وأحدهم مصابة بكدمة.

وبمواجهتهم قرر الطرف الأول بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وأنه كان في سبيله لبيع كمية من الحشيش المخدر للطرف الثاني، إلا أنهما اختلافا حول قيمة بيع المواد المخدرة فقام الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول في محاولة للاستيلاء على المواد المخدرة.

وأمكن ضبط المواد المخدرة عبارة عن كمية من الحشيش المخدر وزنت نحو كيلو جرام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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