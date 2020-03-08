تأجيل اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان بسبب سفر هالة زايد للأقصر

أجلت لجنة الصحة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن منظومة الإسعاف والأدوية، الذي كان من المفترض بحضور وزيرة الصحة هالة زايد.





جاء التأجيل بسبب سفر الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع كلا من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، لمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

