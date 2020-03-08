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العراق يعلن عن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بابل

الأحد 08/مارس/2020 - 12:21 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا " داخل غرفة الحجر الصحي في مدينة بابل.

 

ووفقًا لوكالة "روداو" الكردية العرقية، كشف مدير دائرة صحة بابل لؤي الرسام، أن الحالة المصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 73 عاما، وكان يرقد بمستشفى المرجان توفي قبل دقائق"، مضيفًا أن الحالة كانت صحتها متذبذة كونه مسن ومصاب بعدة أمراض مزمنة.

 

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء أمس السبت، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كوروا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 54، توفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.

 

وتفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع في العراق، لأشخاص قدموا جميعا من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.


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كورونا فيروس كورونا حالة وفاة جديدة العراق

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