فيسبوك تحظر جميع رحلات عمل موظفيها على مستوي العالم وإجراء الاجتماعات عبر الفيديو كونفرنس

حظرت شركة فيسبوك - Facebook جميع رحلات العمل غير الضرورية لموظفيه على مستوى العالم، وإجراء مقابلات العمل والاجتماعات عبر الفيديو كونفرنس على شبكة الانرنت، وذلك في أحدث علامة على تأثير فيروس كورونا على الشركات الكبرى.





أرسل عملاق الشبكات الاجتماعية في وادي السيليكون أمس السبت، هذه التوجيهات للموظفين لإبلاغهم بالتعليمات الجديدة، وفقًا لـ Business Insider.





وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت شركة فيسبوك - Facebook من موظفيها في المقر الرئيسي لشركة Bay Area على العمل عن بُعد بسبب تفشي الفيروس، وحظروا في السابق الزائرين لمكاتبها، ونقلوا معظم المقابلات الوظيفية - وإن لم تكن كلها - إلى الفيديو كونفرنس .





ينطبق حظر فيسبوك - Facebook على السفر غير التجاري في جميع مكاتبها على جميع الموظفين البالغ عددهم 45000، وكذلك على المستوى المحلي داخل الولايات المتحدة.





يذكر أنه في وقت سابق، اعلنت شركة فيسبوك عن إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا.





لقد تسبب مرض COVID-19، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا، في مرض أكثر من 100000 شخص وقتل ما يقرب من 3500 شخص، كما أنه يتسبب في اضطرابات متزايدة في جميع أنحاء العالم - تعطيل سلاسل الإمداد وفرض إغلاق مكاتب الشركات والأحداث الكبرى.





وضعت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في منطقة الخليج، في الولايات المتحدة، سياسات العمل عن بعد لبعض موظفيها على الأقل، بما في ذلك Apple و Google، كما الغيت العديد من المعارض والأحداث التكنولوجية، فى العديد من الدول.



