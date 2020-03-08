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من البداية للنهاية.. القصة الكاملة لانتحار شاب من أعلى هرم خفرع
الأحد 08/مارس/2020 - 12:14 م
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أحمد القاسم
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من أعلى 100 متر، قرر شاب أن ينهي حياته بالانتحار من أعلى هرم خفرع بالجيزة، بعدما فشلت كافة المحاولات في إقناعه بالتراجع عن فكرته وسيطرة عليه رغبة الانتحار فنفذ قفزته.
وهرم خفرع هو أحد أهرامات الجيزة في مصر، بناه الملك خفرع رابع ملوك الأسرة الرابعة ابن الملك خوفو، وهو أقل ارتفاعا من هرم أبيه خوفو، كان ارتفاعه 143 مترا والآن 136 مترا، ويقع هرم خفرع جنوب غرب هرم أبيه خوفو، ويبلغ ارتفاعه 143،5 مترًا وطول كل ضلع 215،5 مترًا.
ألقى بنفسه من أعلى "خفرع"
وبحسب وزارة السياحية، تسلق شاب مصري الهرم الثاني خفرع بمنطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم الأحد، ملقيا بنفسه من أعلاه موديا بحياته.
وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي، اليوم، إنه تمت إحالة الواقعة للنيابة، وجارٍ إجراء التحقيقات اللازمة.
نقل الجثة لمشرحة زينهم
انتقلت نيابة الهرم إلى منطقة الأهرامات؛ لإجراء المعاينة لمسرح الانتحار، وأمرت النيابة بنقل جثة الشاب لمشرحة زينهم، وتكليف الطب الشرعي لتشريحها، وتحديد أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات مباحث السياحة والآثار حول الواقعة وكيفية حدوثها.
12 ساعة.. محاولات إقناع
كشفت تحريات شرطة السياحة والآثار كواليس الواقعة، مؤكدة أنه مساء أمس السبت كانت تقام حفلة بالمنطقة الأثرية، وكان الشاب متواجدًا بداخلها، وتسلل منها وصعد الهرم الأوسط خفرع، وما إن لاحظته قوات تأمين المنطقة الأثرية حتى طالبوه بالنزول لكي لا يعرض نفسه للأذى، ولكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى المنطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل؛ حيث يبلغ طول خفرع قرابة 130 مترا وتوقف الشاب عند ارتفاع 100 متر.
واستمرت قوات الشرطة قرابة 12 ساعة تحاول إقناع الشاب بالنزول من أعلى الهرم، لكنه رفض، واستمر الحال حتى فاجأ الجميع بإلقاء نفسه في الساعة السابعة صباحا ليلقى مصرعه في الحال.
أزمة نفسية.. سر الانتحار
ترددت أنباء عن أن الشاب يبلغ من العمر 22 عاما، وأقدم على الانتحار بسبب مروه بأزمة نفسية، وجاري التعرف على هوية الشاب للوصول إلى أسرته لتسلم الجثة واستكمال باقية التحقيقات.
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