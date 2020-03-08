من البداية للنهاية.. القصة الكاملة لانتحار شاب من أعلى هرم خفرع

من أعلى 100 متر، قرر شاب أن ينهي حياته بالانتحار من أعلى هرم خفرع بالجيزة، بعدما فشلت كافة المحاولات في إقناعه بالتراجع عن فكرته وسيطرة عليه رغبة الانتحار فنفذ قفزته.

وهرم خفرع هو أحد أهرامات الجيزة في مصر، بناه الملك خفرع رابع ملوك الأسرة الرابعة ابن الملك خوفو، وهو أقل ارتفاعا من هرم أبيه خوفو، كان ارتفاعه 143 مترا والآن 136 مترا، ويقع هرم خفرع جنوب غرب هرم أبيه خوفو، ويبلغ ارتفاعه 143،5 مترًا وطول كل ضلع 215،5 مترًا.





ألقى بنفسه من أعلى "خفرع"

وبحسب وزارة السياحية، تسلق شاب مصري الهرم الثاني خفرع بمنطقة أهرامات الجيزة، صباح اليوم الأحد، ملقيا بنفسه من أعلاه موديا بحياته.





وقالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي، اليوم، إنه تمت إحالة الواقعة للنيابة، وجارٍ إجراء التحقيقات اللازمة.



