الصحة الكويتية تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، إصابة واحدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 62.

وأعلنت الصحة الكويتية، في وقت سابق، شفاء حالة واحدة، مع وجود 3 حالات في العناية المركزة بينها حالة حرجة.

وكانت السلطات الكويتية، قد أغلقت ميناء الدوحة، الذي تستخدمه بشكل رئيسي الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.

وأوقفت الحكومة الكويتية، إنها أوقفت قرارا يطالب المسافرين من 10 دول، بينها الهند وتركيا، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس "كورونا".