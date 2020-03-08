Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة الكويتية تعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 12:02 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، إصابة واحدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 62.

                                           

وأعلنت الصحة الكويتية، في وقت سابق، شفاء حالة واحدة، مع وجود 3 حالات في العناية المركزة بينها حالة حرجة.

 

وكانت السلطات الكويتية، قد أغلقت ميناء الدوحة، الذي تستخدمه بشكل رئيسي الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.

 

وأوقفت الحكومة الكويتية، إنها أوقفت قرارا يطالب المسافرين من 10 دول، بينها الهند وتركيا، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس "كورونا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة ميناء الدوحة فيروس كورونا الكويت الصحة الكويتية اصابة جديدة

أخبار تهمك

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرد على شائعات إيقاف كهربا في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 13 ساعة

خزينة الأهلي تنتعش بعد التأهل الإفريقي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة لرئيس جامعة القاهرة بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يدافع عن حسين الشحات: يحتاج لعملية جراحية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

منذ 35 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ حوالي 6 ساعات

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

سفارة المملكة بتركيا تنصح رعاياها باتباع التعليمات لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا"

بسبب "كورونا" الطيران الوطني الروسي يعلن تعليق بعض الرحلات إلى الصين

الصحة الكويتية: 3 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص سافروا لإيران

كورونا يغزو دول جديدة وسقوط وفيات

الكويت تعلن إصابة 8 حالات بفيروس كورونا جميعهم قدموا من إيران

إجراءات بالمطارات وحالة تأهب.. أبرز استعدادات دول الخليج لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

عاجل.. إصابة جديدة تضرب الأهلي بسبب صن داونز

11:47 ص

ريال مدريد يخطط لتكرار سيناريو 2016

12:09 م

"مريض نفسي".. من هو الشاب المنتحر من أعلى هرم خوفو؟

11:50 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status