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وزير الآثار: عقاب شديد على المنشأة السياحية إذا لم تلتزم بتعليماتنا حول كورونا
الأحد 08/مارس/2020 - 11:59 ص
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رقية جمال
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أعرب الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، عن سعادته لكونه وقف طابور للتفتيش وطابور لشراء تذاكر دخول معبد الكرنك بالأقصر، مشددًا على أن هناك زائرين من جميع أنحاء العالم، ومعدلات الزيارة لمعبد الكرنك خلال هذا الوقت هي أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي.
وأكد "العناني"، خلال حواره مع مراسل فضائية "النيل للأخبار" من أمام معبد الكرنك بالأقصر، اليوم الأحد، أنه جاء للأقصر للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وعلى العاملين بالسياحة والسياح وأن السياحة منتظمة، موضحًا أن ظهور فيروس كورونا كان على متن مركب واحدة كان أحد الزائرين نقل العدوى للعاملين بها، وتم تقديم الأطعمة والأدوية للمصابين بفيروس كورونا وغادروا لمكان الحجر الصحي.
وتابع وزير الآثار، أنه سيتم لقاء العاملين بالمراكب وجميع مديري المراكب والفنادق والعاملين والمستثمرين لتوجيه إرشادات لهم من قبل وزارة الصحة، مناشدًا أي شخص يلاحظ بادرة مرض أن يخطر طبيب الفندق، وكل من لا يلتزم بالتعليمات سيكون هناك عقاب شديد على المنشأة والإدارة، مؤكدًا أن جميع العاملين في الأقصر بخير، وجميع السياح يؤكدون أن جو مصر مشمس وصحي جدًا، وهم منبهرين بجو مصر وآثارها، مشددًا على أن الأمور مستقرة جدًا، ومصر من أقل دول العالم ودول المنطقة في معدل الإصابة بكورونا.
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