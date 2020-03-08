وزير الآثار: عقاب شديد على المنشأة السياحية إذا لم تلتزم بتعليماتنا حول كورونا

أعرب الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة، عن سعادته لكونه وقف طابور للتفتيش وطابور لشراء تذاكر دخول معبد الكرنك بالأقصر، مشددًا على أن هناك زائرين من جميع أنحاء العالم، ومعدلات الزيارة لمعبد الكرنك خلال هذا الوقت هي أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي.





وأكد "العناني"، خلال حواره مع مراسل فضائية "النيل للأخبار" من أمام معبد الكرنك بالأقصر، اليوم الأحد، أنه جاء للأقصر للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية وعلى العاملين بالسياحة والسياح وأن السياحة منتظمة، موضحًا أن ظهور فيروس كورونا كان على متن مركب واحدة كان أحد الزائرين نقل العدوى للعاملين بها، وتم تقديم الأطعمة والأدوية للمصابين بفيروس كورونا وغادروا لمكان الحجر الصحي.



