بعد تعليق تأشيرات العمرة.. تعرف على شروط السعودية لعودة السفر إليها

بعد قرار السلطات السعودية، تعليق دخول غير السعوديين للمملكة للعروض العمرة والزيارة وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتا، وإجراءات احترازية لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد، فإنها اشترطت الحصول على شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا.





تعليق تأشيرات العمرة

البداية حينما أصدرت السلطات السعودية، بيانًا، جاء فيه بناء على التوجيهات الواردة لوزارة الحج والعمرة بخصوص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد، وضمن عدة إجراءات احترازية، فقد تم تعليق دخول غير السعوديين للمملكة لأغراض العمرة والزيارة، وإيقاف إصدار التأشيرات مؤقتا.





وبعدها نفذت سلطات مطار القاهرة الدولي، في 27 فبراير قرار السلطات السعودية بمنع سفر المعتمرين أو حاملي التأشيرات السياحية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من المعتمرين داخل مباني الركاب الثلاثة بالمطار على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة، كما تم التنسيق مع السلطات العاملة بالمطار لتطبيق القرار.





وتلقت الجهات العاملة بالمطار، خطابًا بوقف سفر حاملي تأشيرات العمرة والسياحة، والسماح بسفر حاملي الإقامات أو المواطنين السعوديين إلى مختلف المدن السعودية.

شروط سعودية بعد أيام قليلة من تعليق رحلات العمرة، اشترطت المملكة العربية السعودية، الحصول على شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وفقا لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد ( covid 19 ) ومحاصرته، وحرصا من على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

كما قررت السعودية، قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.





ويكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا.