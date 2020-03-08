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"مياه أسيوط": توفير 4 كبَّاشات جديدة لرفع مستوى خدمة الصرف الصحى

الأحد 08/مارس/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، بأن الشركة دعمت أسطولها الميكانيكى بتوفير 4 كباشات جديدة بقيمة مليونين و600 ألف جنيه، وذلك بهدف رفع  مستوى خدمة الصرف الصحى المقدمة للمواطنين.


وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، أنه سيتم الاستعانة بالكباشات الجديدة فى أعمال التطهير الدورية وأعمال الكسح  ببيارات الصرف الصحى ورفع الرواسب التى تتسبب فى  حدوث انسدادات أو طفوحات، طبقا للخطة الموضوعة، مشيراً إلى أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكى للشركة فى فترة سابقة بعدد 16 سيارة مجهزة لتطبيق أحدث وأسرع سبل الإصلاح، وعدد 30 تروسيكل لسرعة الأداء ورفع مستوى الخدمات، بالإضافة إلى سيارتي قلاب كبيرتين، ورفع كفاءة سيارة نقل الكلور سعة 7 اسطوانات، لخدمة المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.


وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار: إن الشركة تسعى دائما للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسى، وتحقيق الاستجابة السريعة والفورية لإصلاح ومعالجة أى أعطال  فى أسرع وقت ممكن، وتقديم الصيانة الدورية لجميع محطات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، مما يعود بالنفع العام.



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شركة مياه أسيوط الاقتصاد اخبار اقتصاد اليوم

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