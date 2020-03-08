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رئيس جهاز 6 أكتوبر: استكمال إجراءات ترخيص 188 سيارة "ميكروباص" بمدينة 6 أكتوبر

الأحد 08/مارس/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه جارٍ استكمال إجراءات ترخيص 188 سيارة "ميكروباص" سعة 14 راكبا، للفائزين بالقرعة العلنية لتشغيل تلك السيارات بالمدينة، والذين اجتازوا الاستعلام الأمنى من قبل إدارة المرور.


وأشار المهندس شريف الشربينى إلى أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، سيتم تسليم خطوط السير للفائزين بها بعد استكمال الإجراءات، وكذا التنسيق مع الإدارة لسرعة إيقاف عمل سيارات الكبوت بالمدينة، موضحاً أن  ذلك يأتى فى إطار حرص جهاز المدينة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعى، والقضاء على المركبات غير الآمنة وغير اللائقة بوسائل النقل الداخلية.


وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم اختيار ١٨٨ متقدماً ممن انطبقت عليهم الشروط من بين ٤٠٠ متقدم، حيث سبق إجراء قرعة علنية لتشغيل تلك السيارات، للعمل بنظام "السرفيس" لخدمة سكان مدينة ٦ أكتوبر والمترددين عليها، ضمن قرار محافظ الجيزة بالموافقة على تشغيل عددٍ من السيارات بنظام الأجرة بالمدينة، مضيفاً أنه سيتم تدعيم السيارات بجهاز ""GPS لضمان نجاح المنظومة، وعدم العدول عن مسارات السير المتفق عليها، وقياس مستوى الأداء.


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