Advertisements
Advertisements
Advertisements

نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات صرف صحي الإسكندرية

الأحد 08/مارس/2020 - 11:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

قام سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بتفقد مشروعات صرف صحي الإسكندرية وبزيارة مشروع هضم الحمأة الناتجة من محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية.


وأكد سيد إسماعيل أن تكلفة المشروع نحو ملياري جنيه، ويهدف إلي تخفيض الحمأة الناتجة من المحطة بمقدار ٣٠%، وإلى إنتاج طاقة كهربائية نظيفة عن طريق هضم الحمأة وإنتاج غاز الميثان منها، ويتكون المشروع من ٤ هواضم عملاقة بمكعب ١٦ ألف متر وخزان لاستقبال الحمأة وخزان لتخزينها ومبني التوزيع وخزانان للغازات، ووحدة لمعالجة الغازات الحيوية ومبني لتوليد الكهرباء من الغازات الحيوية، وهو اتحاد بين شركتي المقاولون العرب وشركة سويز.


وأشار إلى أنه تم مراجعة موقف التوريدات التي بلغت ٩٠ بالمائة بما يشير إلى الالتزام بموعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، و تم أيضا التأكيد على زيادة معدلات التنفيذ بالأعمال المدنية، وسيتم متابعة المشروع تباعا حيث انه اكبر مشروع صرف صحي بالإسكندرية، و سوف يعتمد على الطاقة المتجددة المنتجة من الحمأة و هو ما يعد من أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في هذا المجال.

وعقب ذلك قام نائب الوزير ومرافقوه بزيارة مشروع صرف صحي أبو تلات والذي تنفذه شركة المقاولون العرب بقيمة ٣٥٠ مليون جنيه، ويتكون من ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة معالجة بطاقة ٣٥ ألف متر مكعب  يوم، وتم التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المعدلة و ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ التركيبات الكهروميكانيكية تزامنا مع الانتهاء من الشبكات حتى يتم الاستفادة من المشروع بكل مكوناته من شبكات انحدار ومحطات الرفع ومحطة المعالجة.

Advertisements

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي في عودة رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد بيتيس في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرد على شائعات إيقاف كهربا في دوري أبطال إفريقيا

منذ 40 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ حوالي 4 ساعات

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يدافع عن حسين الشحات: يحتاج لعملية جراحية

منذ 35 دقيقة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 16 ساعة

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 11 ساعة

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:01 ص

بالصور.. أجنبي مصاب بكورونا في الأقصر يوثق رحلة نقله للحجر الصحي

الأهلي يرد على شائعات إيقاف كهربا في دوري أبطال إفريقيا

10:57 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

07:51 ص

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status