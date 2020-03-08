رئيس "صناعة النواب": وزير القوى العامة تجاهل حضور اجتماع اللجنة

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: إنه سيخاطب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وأيضا رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما فعله وزير القوى العاملة اليوم الأحد بتجاهله حضور اجتماع اللجنة المقرر، رغم أهميته وتأكيد الوزير مسبقا حضوره.





وأضاف، في بيان اليوم الأحد، أن الوزير هاتفه قبل اجتماع اللجنة بعشرة دقائق، أعلمه باعتذاره عن عدم حضور الاجتماع، ولم يرسل أيا من قيادات الوزارة لحضور الاجتماع، كما لم يعلم اللجنة باعتذاره إلى قبل الاجتماع بوقت قصير، مما سبب ضيق لأعضاء اللجنة.



