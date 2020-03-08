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إحالة دعوى إيقاف بث برنامج "ملائكة الرحمة" للمفوضين

الأحد 08/مارس/2020 - 11:19 ص
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ممرضة
ممرضة
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المطالبة بوقف إيقاف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، المذاع على قناة "صوت العرب"، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة وشخص النقيبة بصفتها، لهيئة المفوضين، لإعداد التقرير اللازم.

وأقام الدعوى، عماد الضبع، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، وكيلا عن نقيبة الممرضين الدكتورة كوثر محمود، واختصم فيها رئيس مجلس إدارة القناة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وحملت الدعوى رقم 21045، لسنة 74 قضائية، وطالبت نقيب الممرضين، في دعواها بوقف إيقاف بث برنامج "ملائكة الرحمة"، لما يعرضه من رؤية سلبية عن النقابة وشخص النقيبة بصفتها، والعبارات المسيئة للنقيبة والتركيز على الجانب السلبي من دون الإيجابي.

وتابعت الدعوى أن محتوى الحلقات يتضمن العديد من العبارات المسيئة والسب والقذف، والتشهير، واستضافة ضيوف بعينهم متغاطين عن حق الطرف الآخر في الرد، وكذلك الخوض في أسرار النقابة الداخلية.
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الكلمات المفتاحية

نقيبة الممرضين ملائكة الرحمة صوت العرب الممرضين

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