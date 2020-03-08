عمرو أديب: "اللي يتكسف من الكورونا ميجبش منها عيال"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك شخصين حضروا مؤتمر لمنظمة "الإيباك" مصابين بالكورونا، معقبا: "كلهم بيدوروا"، منوها بأن إيطاليا قررت وضع مدينتي ميلانو والبندقية قيد الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدول بمساعدة أهلها تقوم بمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، مستدلا بتوجيه الإدارة السعودية مناشدة لمواطنيها بالإبلاغ عن الأفراد الذين أتوا من إيران ولم يختموا جوازات السفر الخاصة بهم.



