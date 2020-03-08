أمين مجلس كنائس الشرق الأوسط ينعي الأنبا صرابامون

نعى الدكتور القس رفعت فكري، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.





وقدم فكري، خالص تعازية إلى قداسة البابا المعظم الأنبا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في نياحة رئيس الدير.





كان دير الأنبا بيشوي قد أعلن، صباح اليوم الأحد، رحيل الأنبا صرابامون، رئيس الدير، عقب تعرضه لأزمة صحية الأيام الماضية نُقل على إثرها للمستشفى السلام بالمهندسين لتلقي العلاج.

