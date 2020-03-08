أتلتيكو مدريد يستعد لمواجهة ليفربول.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المتوقع أن تُقام المباراة على ملعب أنفيلد.





ويواجه أتلتيكو مدريد فريق ليفربول يوم الأربعاء القادم الموافق 11 مارس في تمام 10:00م بتوقيت القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة.





وتنقل مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية عبر قناتها beIN Sports HD2 ويعلق على المباراة يوسف سيف.



