تعرف على موعد طرح ألبوم محمد حماقي الجديد

أعلن المطرب محمد حماقي عن موعد طرح ألبومه الجديد، خلال حفله مساء أمس دخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي من المقرر نزوله مطلع الصيف المقبل.





وفاجأ محمد حماقي الجمهور بغنائه مقطع من أغنية تحمل اسم "الكل عرف"، حيث ستكن من ضمن الألبوم الجديد، قائلا " الكل عرف إن أنا وانت بنحب بعض إلا أنا وأنت.. إن بصوا لعينيك يشوفني ويلاقوا صورتك في عيوني.. وياما جوني وسألوني هو الفرح هيكون أمتي".