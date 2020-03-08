"اليوم العالمي للمرأة".. أشهر النساء اللاتي حفرن أسمائهن في التاريخ

يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، ففي عام 1908، خرجت 15،000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات، وفي العام التالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة.





وقدمت "كلارا زيتكن" مقترحا لجعل هذا اليوم ليس مجرد يوما وطنيا بل عالميا، إذ عرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن الدنماركية.





كان في ذلك المؤتمر 100 امرأة قدمن من 17 دولة، وكلهن وافقن على الاقتراح بالإجماع، وتم الاحتفال باليوم العالمي لأول مرة عام 1911، في كلا من: النمسا، والدنمارك، وألمانيا، وسويسرا.

ويهدف يوم المرأة العالمي إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ودفعها وتشجيعها للعمل والتفوق، للوصول لمكانة مرموقة في المجتمع، وقد جاءت فكرة 8 مارس لكي يصبح هذا اليوم تكريمًا لها على دورها في المجتمع حتى لو لم تكن امرأة عاملة ولكن يكفي أن يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تتحملها وحدها في المنزل.

ويقدم "الفجر" خلال السطور القادمة، أبرز النماذج النسائية اللاتي أثرن في المجتمع وتركن بصمة لا تنسى في التاريخ البشري.

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