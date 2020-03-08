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"اليوم العالمي للمرأة".. أشهر النساء اللاتي حفرن أسمائهن في التاريخ

الأحد 08/مارس/2020 - 10:25 ص
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بوابة الفجر
أحمد هيكل
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يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، ففي عام 1908، خرجت 15،000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات، وفي العام التالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة.

وقدمت "كلارا زيتكن" مقترحا لجعل هذا اليوم ليس مجرد يوما وطنيا بل عالميا، إذ عرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن الدنماركية.

كان في ذلك المؤتمر 100 امرأة قدمن من 17 دولة، وكلهن وافقن على الاقتراح بالإجماع، وتم الاحتفال باليوم العالمي لأول مرة عام 1911، في كلا من: النمسا، والدنمارك، وألمانيا، وسويسرا.

ويهدف يوم المرأة العالمي إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ودفعها وتشجيعها للعمل والتفوق، للوصول لمكانة مرموقة في المجتمع، وقد جاءت فكرة 8 مارس لكي يصبح هذا اليوم تكريمًا لها على دورها في المجتمع حتى لو لم تكن امرأة عاملة ولكن يكفي أن يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تتحملها وحدها في المنزل.

ويقدم "الفجر" خلال السطور القادمة، أبرز النماذج النسائية اللاتي أثرن في المجتمع وتركن بصمة لا تنسى في التاريخ البشري.

إيدا ويلز
تعتبر إيدا ويلز الصحفية الأشهر بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تمتلك رحلة من الكفاح والنضال من أجل حصول المرأة على حقها في التصويت.

آدا لوفلايس
أول مبرمجة حاسوب في التاريخ وهي أول من وضع القواعد الأساسية للغات البرمجة الحديثة.

سالى رايد
التحقت سالي رايد بوكالة ناسا في سنة 1978، في سنة 1983 أصبحت أول امرأة تصل إلى الفضاء في التاريخ، كما أنها أصغر رواد الفضاء بأمريكا عمرًا وهي في سن الـ32.

ماري كوري
عالمة فيزياء وكيمياء بولندية المولد، اكتسبت الجنسية الفرنسية فيما بعد، عرفت بسبقها وأبحاثها في مجال اضمحلال النشاط الإشعاعي، وهي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التي حصلت عليها مرتين وفي مجالين مختلفين "مرة في الفيزياء وأخرى في الكيمياء".

مارجريت تاتشر
هي سياسية بريطانية، كانت رئيسة وزراء المملكة المتحدة للفترة من 1979 إلى 1990، وزعيمة حزب المحافظين للفترة من 1975 إلى 1990، وهي أول امرأة تولت رئاسة وزراء المملكة المتحدة وفترة حكمها في بلدها هي الأطول خلال القرن العشرين، وقد لازمها لقب "المرأة الحديدية" حيث إستطاعت تغيير سياسة بريطانيا اقتصاديًا واجتماعيًا.

زنوبيا
الملكة المحاربة التى استطاعت أن تقوم بعمل حملات عسكرية تقودها بنفسها والتمرد على الإمبراطورية الرومانية بعد وفاة زوجها الملك سيبتيميوس أوداينتوس، لتصبح بعد ذلك ملكة لسوريا، وفلسطين، ومصر، ولبنان، لتعرف مملكتها بإسم "مملكة تدمر".

ماوية
وهى أول امرأة استطاعت إذلال جيوش الإمبراطورية الرومانية وهزيمتها شر هزيمة وتحقيق نصرًا كبيرًا فى جنوب سوريا ومصر وفلسطين.
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الكلمات المفتاحية

يوم المراة نسية فلسطين ولبنان بوابة الفجر اليوم العالمي للمرأة الفجر

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