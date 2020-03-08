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سعر الدولار اليوم الأحد 8-3-2020 في البنوك المصرية

الأحد 08/مارس/2020 - 09:42 ص
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بوابة الفجر
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حافظ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك اليوم الأحد 8 مارس 2020، ويواصل سعر الدولار استقراره لليوم الثاني على التوالي، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم وجاءت على النحو التالي:


استقر سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الخميس نحو 15.58جنيه للشراء، و15.68جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو15.58 جنيه للشراء، و 15.68 جنيه للبيع، بينما سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.59جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.58جنيه للشراء، و15.68جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.59جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.57 جنيه للشراء، و15.67جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.


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