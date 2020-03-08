تقارير صحفية: إرساء سفينة أمريكية موبوءة بـ"كورونا" في أوكلاند

أفادت قناة العربية، اليوم الأحد، نقلًا عن تقارير صحفية، بأن السفينة الأمريكية التي شهدت تفشيا لفيروس كورونا قبالة سواحل سان فرانسيسكو، سوف ترسو في أوكلاند.

وقد أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي ينسّق جهود مكافحة الفيروس المستجدّ في الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، أنه تم تشخيص إصابات بكورونا لدى 21 شخصاً على متن سفينة "غراند برنسيس" السياحية قبالة ساحل كاليفورنيا.

وفي مؤتمر صحفي في واشنطن، قال بنس، إن عيّنات أُخذت الخميس من 46 شخصا وإن 21 من بينهم "ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا".

ويذكر أن المصابين هم 19 من أفراد الطاقم واثنان من ركاب سفينة "غراند برنسيس" التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض أفراد الطاقم.

وأشار بنس، إلى أنه سيتمّ إجراء فحوص لجميع الركاب مجددا لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس، على أن يوضع المصابون في الحجر الصحي، مضيفًا أن الطاقم يجب أن يبقى معزولا على السفينة بينما ستُجرى الفحوص للركاب داخل قواعد عسكرية.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من البيت الأبيض، أن السفينة كبيرة، يتوجّب علينا اتّخاذ قرار مهمّ.