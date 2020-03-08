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وزراء "الصحة" و"السياحة" و"الطيران" يتفقدون الحجر الصحي بمطار الأقصر

الأحد 08/مارس/2020 - 09:17 ص
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منى صموئيل
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، فور وصولهم لمطار الأقصر الدولي، الحجر الصحي بالمطار، في إطار متابعة تطبيق خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم: إن وزيرة الصحة والسكان، والوزراء تم فحصهم فور وصولهم بجهاز "الإنفرارد" المخصص لقياس درجة حرارة المسافرين، ثم تابعوا واطمأنوا على الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطار التي يتم تطبيقها على كافة المسافرين.

وأضافت أن وزيرة الصحة والسكان، أكدت أن الدولة وضعت خطة وقائية مشددة يتم تطبيقها بكافة الموانئ والمطارات، منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور فيروس كورونا المستجد في يناير الماضي.
وأشارت إلى أن الخطة تبدأ من داخل الطائرة حيث يتم توزيع كارت المراقبة الصحية على المسافرين، ويقوم المسافر بملء الكارت وهو على متن الطائرة، وعند وصوله يتم فحصه، وقياس درجة حرارته بأجهزة "الإنفرارد".

وتابعت أنه عند اكتشاف أن أيًا من المسافرين يعاني من إرتفاع فى درجة الحرارة يتم عزله بالحجر الصحي بالمطار وفحصه ثم تحويله إلى مستشفى الحميات لسحب عينة تحليل PCR، الخاص بفيروس كورونا المستجد، والذي تظهر نتيجته بعد مرور 6 ساعات.

ولفتت إلى أنه في حال إيجابية التحليل يتم عزل الحالة فورًا بمستشفى العزل المخصص عن طريق سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم.

وأوردت أن وزيرة الصحة والسكان أكدت وجود تنسيق كامل مع وزارتي السياحة والطيران المدني في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونوهت بأن أن الوزارة تتابع على مدار الساعة كافة الموانئ والمطارات والمحافظات، وفور الاشتباه بأي حالة سيتم الإعلان عنها بكل شفافية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وزراء "الصحة" و"السياحة" و"الطيران" يتفقدون الحجر الصحي بمطار الأقصر
وزراء "الصحة" و"السياحة" و"الطيران" يتفقدون الحجر الصحي بمطار الأقصر
وزراء "الصحة" و"السياحة" و"الطيران" يتفقدون الحجر الصحي بمطار الأقصر
وزراء "الصحة" و"السياحة" و"الطيران" يتفقدون الحجر الصحي بمطار الأقصر
وزراء "الصحة" و"السياحة" و"الطيران" يتفقدون الحجر الصحي بمطار الأقصر
وزراء "الصحة" و"السياحة" و"الطيران" يتفقدون الحجر الصحي بمطار الأقصر
وزراء "الصحة" و"السياحة" و"الطيران" يتفقدون الحجر الصحي بمطار الأقصر
وزراء "الصحة" و"السياحة" و"الطيران" يتفقدون الحجر الصحي بمطار الأقصر
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وزيرة الصحة وزارة الصحة مطار الأقصر الدولي مطار كوفيد-19 حجر صحي الصحة

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