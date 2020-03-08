بعد انفراد "الفجر".. محافظ كفرالشيخ عن التلاعب في ألبان الأطفال: سأتابع بنفسي

علق اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على ما كشفته بوابة "الفجر" بشأن التلاعب في صرف ألبان الأطفال داخل مستشفى "منشأة عباس" التابعة لإدارة سيدي سالم الصحية، قائلًا: إنه سيتابع بنفسه كل ما كشفه التقرير، ووجه بفحص الواقعة على الفور.





وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ: إنها وجهت بالتحقيق الفوري، فيما تم نشره وبيان الحقيقة ومحاسبة المخطئ، وأنه لا يوجد أي تستر على فساد أو أخطاء، بل تتم محاسبته بالطرق القانونية ليكون عبرة لغيره.



