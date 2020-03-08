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بعد انفراد "الفجر".. محافظ كفرالشيخ عن التلاعب في ألبان الأطفال: سأتابع بنفسي
الأحد 08/مارس/2020 - 09:16 ص
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عمرو الشامي
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علق اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على ما كشفته بوابة "الفجر" بشأن التلاعب في صرف ألبان الأطفال داخل مستشفى "منشأة عباس" التابعة لإدارة سيدي سالم الصحية، قائلًا: إنه سيتابع بنفسه كل ما كشفه التقرير، ووجه بفحص الواقعة على الفور.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ: إنها وجهت بالتحقيق الفوري، فيما تم نشره وبيان الحقيقة ومحاسبة المخطئ، وأنه لا يوجد أي تستر على فساد أو أخطاء، بل تتم محاسبته بالطرق القانونية ليكون عبرة لغيره.
وكانت بوابة "الفجر" قد انفردت بنشر تفاصيل التلاعب في صرف ألبان الأطفال بمستشفى منشأة عباس بعدما قدم الصيادلة المسئولون عن الصرف مذكرة يشتكون فيها من استغلال النفوذ داخل المستشفى للاستيلاء على الألبان المدعمة.
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