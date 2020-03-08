Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انفراد "الفجر".. محافظ كفرالشيخ عن التلاعب في ألبان الأطفال: سأتابع بنفسي

الأحد 08/مارس/2020 - 09:16 ص
Advertisements
المحافظ
المحافظ
عمرو الشامي
Advertisements
علق اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على ما كشفته بوابة "الفجر" بشأن التلاعب في صرف ألبان الأطفال داخل مستشفى "منشأة عباس" التابعة لإدارة سيدي سالم الصحية، قائلًا: إنه سيتابع بنفسه كل ما كشفه التقرير، ووجه بفحص الواقعة على الفور.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ: إنها وجهت بالتحقيق الفوري، فيما تم نشره وبيان الحقيقة ومحاسبة المخطئ، وأنه لا يوجد أي تستر على فساد أو أخطاء، بل تتم محاسبته بالطرق القانونية ليكون عبرة لغيره.

وكانت بوابة "الفجر" قد انفردت بنشر تفاصيل التلاعب في صرف ألبان الأطفال بمستشفى منشأة عباس بعدما قدم الصيادلة المسئولون عن الصرف مذكرة يشتكون فيها من استغلال النفوذ داخل المستشفى للاستيلاء على الألبان المدعمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ كفر الشيخ لبن الأطفال كفر الشيخ ألبان الأطفال

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

منذ ساعة و 22 دقيقة

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 14 ساعة

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

منذ ساعتين

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

اليوم.. وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر بسبب "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

حذر من تعقيم اليد.. أخصائي صيدلية يوجه نصيحة مهمة بشأن كورونا

منذ ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 8 ساعات

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:51 ص

الرجاء غاضب من الزمالك قبل المواجهة المرتقبة.. تعرف على التفاصيل

عاجل.. انتحار شاب من فوق "هرم خفرع"

08:19 ص

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد أو النجم في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد.. شبورة ورياح وبرودة

07:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status