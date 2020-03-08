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8 مارس 2020.. جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا باليوم العالمي للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 08:41 ص
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بوابة الفجر
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8 مارس 2020.. جوجل يغير واجهته الرئيسية احتفالا باليوم العالمي للمرأة

غير محرك البحث جوجل واجهته الرئيسية احتفالا باليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس 2020، كما وضع فيديو مدته 55 ثانية على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، حيث تم العمل مع مجموعة متنوعة من الفنانين حول العالم لتصميم ذلك الفيديو.

وقام مساعد Google بنشر قائمة تضم قصصا وحقائق عن 12 امرأة ملهمة من جميع أنحاء العالم، والتي تضم المهندسة العراقية زها حديد كواحدة من تلك النماذج التى يمكن للناس سماع قصصهم عن طريق التفاعل مع مساعد جوجل باللغة العربية.

واحتفل جوجل باليوم العالمي للمرأة تقديرا واحتراما للجهود التي تبذلها المرأة، وتم إقرار اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس 1917، وتقدم العديد من الدول الكبرى في محتلف أنحاء العالم في هذا اليوم إجازة رسمية للمرأة مثل روسيا والصين وكوبا؛ وقد جاء خصيصا هذا اليوم للاحتفال بانجازات المرأة في المجالات المختلفة وفي أعقاب مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي عقد في باريس عام 1945.
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