وزير النقل: تعاقدنا مع شركة فرنسية لإدارة الخط الثالث من مترو الأنفاق

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الشركة المصرية لتشغيل المترو هي المسئولة عن إدارة الخط الأول والثاني لمترو الآنفاق.





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تقرر الاستعانة بشركة فرنسية وهي المسئولة عن إدارة مترو باريس ولندن والرياض والدوحة لإدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق بمصر، موضحا: أنهم تعاقدوا معاها هذا الأسبوع.



