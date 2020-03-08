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العراق يغلق 5 منافذ مع إيران بشكل تام بسبب انتشار كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 08:38 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، صباح اليوم الأحد، إغلاق 5 منافذ مع إيران بشكل تام بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي عمر الوائلي، أن إغلاق الحدود خلال الفترة المذكورة يعني توقف التبادل التجاري بشكل مؤقت، بينما يسمح للمسافرين العراقيين الموجودين في إيران بالعودة إلى بلدهم في موعد أقصاه الخامس عشر من الشهر الحالي.

 

وقال إن التبادل التجاري سيكون عن طريق المطارات والموانئ فضلاً، ومنفذ طريبيل مع الأردن سيبقى مفتوحًا.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايران العراق اغلاق 5 منافذ حدودية

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