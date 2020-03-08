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وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطات المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق
الأحد 08/مارس/2020 - 08:36 ص
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هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تفقد محطات المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق من "النزهة إلى محطة عدلي منصور"، عددهم 6 محطات على أعلى مستوى من النظافة والتجهيزات الفنية.
وأعلن "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أنه سيتم افتتاح الـ6 محطات في 25 إبريل المقبل، منوها بأنهم سيضعون حجر الأساس للقطار الكهربائي من محطة عدلي منصور حتى العاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ألا يتوقف القطار الكهربائي عند العاصمة الإدارية فقط، وإنما أيضا يتوجه جنوبا موازيا لطريق الدائري الإقليمي، وطريق "القاهرة - العين السخنة"، وصولا إلى المدينة الرياضية التي تنفذها الهيئة الهندسية، وهى تقع جنوب طريق "القاهرة – العين السخنة".
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