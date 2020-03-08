تعرف على تفاصيل تعقيم مترو الأنفاق لمواجهة فيروس كورونا

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك 15 ميناء بحري بمصر تساهم في دخول زوار إلى الداخل، فضلًا عن وجود 5 موانىء برية، مشيرًا إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على تلك الموانىء، حيث يوجد حجر صحي بها.





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن وسائل النقل الجماعي مزدحمة، ويتردد عليها أعداد كبيرة يوميًا، حيث يتردد على مترو الأنفاق فقط 3 مليون راكب يوميا.



