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تعرف على تفاصيل تعقيم مترو الأنفاق لمواجهة فيروس كورونا
الأحد 08/مارس/2020 - 08:14 ص
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هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك 15 ميناء بحري بمصر تساهم في دخول زوار إلى الداخل، فضلًا عن وجود 5 موانىء برية، مشيرًا إلى أنه لابد من تشديد الرقابة على تلك الموانىء، حيث يوجد حجر صحي بها.
وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن وسائل النقل الجماعي مزدحمة، ويتردد عليها أعداد كبيرة يوميًا، حيث يتردد على مترو الأنفاق فقط 3 مليون راكب يوميا.
وأضاف، أن هناك مليون راكب يتردد على السكك الحديدية يوميا، معقبا: "لازم ناخد بالنا، وعنينا على الكورونا"، منوها بأنه يتم تعقيم شبابيك مترو الأنفاق وحجز التذاكر 3 مرات يوميا، فضلا عن تعقيم المترو بالكامل بالكلور المخفف بالمياه في نهاية اليوم.
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