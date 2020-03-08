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تعرف على أحدث آلية لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا

الأحد 08/مارس/2020 - 08:31 ص
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كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر منذ أول يوم لإعلان ظهور فيروس الكورونا إتخذت كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت "زايد"، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن جميع حالات مركب الأقصر كانت بسبب مواطنة أمريكية من أصل تايواني، موضحة أن الدولة المصرية قامت بزيادة عدد المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة.

وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بشراء 250 ألف كاشف، وبدأ توريدهم بالفعل، منوهة بأنه جاري توريد كواشف سريعة، وسيتم استخدامه في المطارات، ويظهر النتيجة في 30 دقيقة، لافتة إلى أن مصر من أوائل دول العالم التي تستخدم هذه التكنولوجيا، معلنة أنه سيبدأ استخدامها في المطارات اعتبارا من يوم الثلاثاء.
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كورونا فيروس كورونا فيروس إصابة بكورونا

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