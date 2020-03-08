Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسامة 4 كهنة جدد في دير المحرق

الأحد 08/مارس/2020 - 05:50 ص
Advertisements
الكهنة الذين تمت سيامتهم
الكهنة الذين تمت سيامتهم
ماريان عيد
Advertisements
قام الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق العامر، بسيامة أربعة آباء كهنة جدد للخدمة في ايبارشية منفلوط وتوابعها.

وشاركه في الصلاة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، وهم القس ساويرس، والقس أرميا، والقس بيشوى والقس توماس.

في سياق آخر، بدأ الأقباط الأرثوذكس الأسبوع الماضي الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهي ليلة السبت المعروف بـ"سبت النور" أو ليلة العيد.

ويحظر في الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد المفلوج، وأحد التجربة، وأحد السعف.

ووفقا للطقس القبطي فإن أيام الصوم الكبير هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدي، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كهنة جدد دير المحرق أخبار

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. متعب يطمئن الجماهير

منذ حوالي 3 ساعات

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

غيابات مؤثرة عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الكنيسة القبطية تحتفل بتجليس الأنبا ثاؤفيلس أسقفاً على كرسي منفلوط

بمشاركة ٢٣ من أحبار الكنيسة.. حفل تجليس نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط الجديد (صور)

ننشر تفاصيل تجليس الأنبا متاؤس أسقفا على ديره بإخميم (صور)

محافظ أسيوط يلتقي أساقفة "الدير المحرق ومنفلوط" لتطوير مسار العائلة المقدسة

برتبة أغنسطس.. سيامة شمامسة جدد بإيبارشية بني سويف

سيامة 3 كهنة جدد لإيبارشية منفلوط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:05 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

09:35 م

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status