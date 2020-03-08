رسامة 4 كهنة جدد في دير المحرق

قام الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق العامر، بسيامة أربعة آباء كهنة جدد للخدمة في ايبارشية منفلوط وتوابعها.





وشاركه في الصلاة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، وهم القس ساويرس، والقس أرميا، والقس بيشوى والقس توماس.





في سياق آخر، بدأ الأقباط الأرثوذكس الأسبوع الماضي الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويمتد لـ55 يومًا تبدأ دائمًا يوم الاثنين، وتنتهي ليلة السبت المعروف بـ"سبت النور" أو ليلة العيد.





ويحظر في الصوم الكبير تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد المفلوج، وأحد التجربة، وأحد السعف.





ووفقا للطقس القبطي فإن أيام الصوم الكبير هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن يسمى صوم سيدي، لأن المسيح قد صامه بنفسه، وهو صوم من الدرجة الأولى، إن قسم صيام الكنيسة إلى درجات.