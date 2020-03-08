بعد نياحته.. 10 معلومات عن الأنبا صرابامون رئيس دير الأنبا بيشوي

تنيح قبل قليل، الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون، الذي تخرج منه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.





كان الأنبا صرابامون قد تعرض لأزمة صحية الأيام الماضية نُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.





1- ولد في أرمنت بالأقصر يوم 20 فبراير 1937 م، وسُمي "عازر قليد".





2- ذهب الدير في أغسطس 1959 م.





3- اختار اسم صرابامون حيث كان السنكسار يوم رسامته (28 هاتور) هو تذكار استشهاد القديس صرابامون أسقف نقيوس.





4- رُسِمَ قسًا يوم الأحد 24 فبراير 1963م. مع القس أغاثون السرياني، ثم قمصًا يوم الأحد 25 يونيو 1967م. مع القمص متياس السرياني، واختير أب اعتراف للرهبان قبل أسقفيته.





5- سيم أسقفًا عامًا في أحد العنصرة مع نيافة الأنبا تيموثاوس الأسقف العام، وبعدها أُسْنِدَت إليه رئاسة دير القديس الأنبا بيشوي العامر..





6- نصبه قداسة البابا شنودة الثالث أسقفًا لدير أنبا بيشوي في سنة 1977 م، ويعتبر الأب الروحي لرهبان دير الأنبا بيشوي وبعض أساقفة من الدير، وكذا بعض رهبان دير السريان وأديرة أخرى..





7- في حبرية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة شئون الأديرة - لجنة الطقوس - لجنة شئون الإيبارشيات.





8- ألبسه قداسة البابا شنوده الثالث بإلباس الإسكيم لثلاثة من رؤساء الأديرة (نيافة الأنبا صرابامون - نيافة الأنبا متاؤس - نيافة الأنبا مينا) في مساء يوم الأربعاء 31 يناير 1996. وهم الرؤساء الذين أمضوا أكثر من ثلاثين سنة في الرهبنة، ويستطيعون ممارسة طقس الإسكيم في الدير(3).





9- انتدبه قداسة البابا للإشراف على تأسيس الأديرة القبطية بأوروبا وأمريكا.





10- في 2 ديسمبر 2019 م، شارك قداسة البابا تواضروس الثاني في الاحتفال الذي أقامه مجمع رهبان دير القديس الأنبا يشوي بوادي النطرون بالعيد الستين لرهبنة نيافة الأنبا صرابامون.