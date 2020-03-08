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"التعليم" تكشف عن سر اختيار الثانوية العامة في بداية للتطوير

الأحد 08/مارس/2020 - 07:38 ص
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طارق شوقي
طارق شوقي
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تطوير التعليم في مصر بدأ من المرحلة الثانوية لأن الطلاب في هذه المرحلة يمكنهم الاعتماد على أنفسهم ويستطيعون بناء المعرفة الخاصة بهم.

وأضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي: أن بداية التطوير بدأت في 2016 وكانت بطيئة وذلك لأن هناك تغيير كامل في الثقافة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه أصبح لدينا طفرة في التعليم، وهناك مليون مستخدم يستخدمون المنصة يوميا.
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