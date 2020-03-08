أحمد كريمة: لا يوجد شيء أسمه سلفية في الإسلام

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الفراعنة أسسوا ما يعرف بالبناء الأخلاقي لدي المصريين.





وأَضاف كريمة خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أمس السبت: "حث الفراعنة المصريين على تلوث مياه النيل.. والآن سيارات الصرف الصحي تلقي المياه في النيل، فكان الحاكم الفرعوني يقسم أمام الشعب أنه لا يلوث مياه النيل".





وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية: "لا يوجد شيء أسمه سلفية بل جماعات متسلفة ظهرت في سبعينات القرن الماضي، وهؤلاء ظهروا عندما تم التلاعب بورقة الدين".