Advertisements
Advertisements
Advertisements

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

الأحد 08/مارس/2020 - 01:44 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، إصابة المذيعة وعارضة الأزياء لجين عضاضة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩). 

وأفادت تقارير أخرى، بأن عضاضة، أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها. 

وأشارت التقارير إلى أنه تبين من الفحوصات الطبية إصابة لجين عضاضة بـ فيروس كورونا الجديد، بعدما شعرت بالإعياء الشديد وارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر. 

ويبدو أن إصابتها لن تمر مرور الكرام، إذ تبيّن أن ابنتها "تاليا" إنتقلت عدوى فيروس كورونا إليها وهي متواجدة معها حالياً في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري لتلقي العلاج اللازم.







Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ ساعتين

خبر سار لجماهير الكرة بشأن احتجاز متعب في المستشفى

منذ أقل من ساعة

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتعادل مع الوداد المغربي تاريخيًا بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت 7 مارس 2020

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ ساعتين و 33 دقيقة

ليفربول ضد بورنموث.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالبريميرليج

منذ أقل من ساعتين

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. خبر سار لجماهير الأهلي بشأن فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:47 م

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:05 م

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

10:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status