إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، إصابة المذيعة وعارضة الأزياء لجين عضاضة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

وأفادت تقارير أخرى، بأن عضاضة، أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها.





وأشارت التقارير إلى أنه تبين من الفحوصات الطبية إصابة لجين عضاضة بـ فيروس كورونا الجديد ، بعدما شعرت بالإعياء الشديد وارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر.





ويبدو أن إصابتها لن تمر مرور الكرام، إذ تبيّن أن ابنتها "تاليا" إنتقلت عدوى فيروس كورونا إليها وهي متواجدة معها حالياً في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري لتلقي العلاج اللازم.











