مائل للحرارة نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وجاءت توقعات الأرصاد على مختلف أنحاء الجمهورية كالتالي:



القاهرة الكبرى:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.



الوجه البحري:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية:

يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا والرياح نشطة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:

يسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



شمال الصعيد:

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع شبورة صباحية، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد:

يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.