Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم العالمي للمرأة.. ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف

الأحد 08/مارس/2020 - 06:13 ص
Advertisements
اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة
مارينا بشارة
Advertisements
المرأة هي النصف الثاني للحياة، و استطاعت عبر العصور إثبات قدرتها في أي مجال والمطالبة بحقوقها بجرأة، لذلك جاء اليوم العالمي للمرأة، الذي يدعم حقوقها ويطالب بالمساواة بينها وبين الرجل.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس، والذي يحمل شعار: "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة" لعام 2020، وتهدف المنظمة الدولية لهذا العام النهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع دول العالم وخاصة الدولة العربية.

وعلى الرغم من المحاولات المنظمة لتحقيق المساواة، إلا أنها تحققت بشكل غير ملحوظ، حيث جاء تقرير المنظمة أن حوالي ثلث النساء في العالم يتعرضن للعنف بأشكال مختلفة، وتصل النسبة إلى 37 % من العالم.

وفيما يلي تستعرض "الفجر" آراء بعض النساء حول المساواة والعنف تجاههم:

العنف الأسري 
قالت أسماء محمد، أخصائية إحصاء ورياضيات، إن قليلًا من الرجال يعاملون زوجاتهم باحترام وتقدير، والأغلبية يمارسون العنف تجاه المرأة، حيث رأت إحدى صديقتها تُعنف من قبل الزوج، معقبة: "كان بيضربها قدام ناس ومكنش بيحترم وجودنا".

وأضافت "محمد"، أن المساواة بين الرجل والمرأة ليس عادلة، خاصة إذا كانت المرأة متزوجة وتعمل، فهي تهتم بمنزلها وعائلتها بجانب عملها، مشيدة في نفس الوقت، بتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومبادرات الدولة لدعم المرأة، حيث احتلت المرأة في عهده مناصب قيادية.

العنف العادات
في السياق، قالت سارة محي الدين، وكانت تعمل في شركة سياحية، إنها مؤمنة بالمساواة بين الجنسين، حيث أن تعاليم الدين الإسلامي تنادي بها، ولكن العادات تقف أمام تلك المساواة، فجعلتها تتنازل عن طموحاتها في تحقيق ذاتها، لتكوين أسرة وفق لإرادة أهلها وعادات المجتمع.

وأضافت "محي الدين"، أن أكثر القضايا التي تواجه المرأة، هي التحرش اللفظي والجنسي، مطالبة  بوضع قانون حاد حتى تقل هذه الجرائم تجاه المرأة، كما تري أن المبادرات العربية لتحقيق المساواة بين الجنسين، لم تطبق بشكل جيد حتى الآن، رغم جهود المبذولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف المرأة.

العنف في قوانين العمل
أما سعاد محمود، أخصائية مكتبة، فقالت إن المساواة تحققت بشكل ضئيل، حيث أن قوانين العمل أصبحت ضد المرأة وخاصة القطاع الخاص، والذي يهدر حقوقها.

وتابعت أن إحدى زميلاتها في العمل تعرضت للعنف بسبب القوانين، حيث كانت تعمل أكثر من 9 ساعات يوميا، وزاد الأمر صعوبة في شهر رمضان كريم، إذ رفضوا تقليل ساعات العمل لها.

وأضافت أن المبادرات والتوجيهات الرئاسية تساعد بشكل ملحوظ في دعم المرأة، ولكن يبقي التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليوم العالمي للمرأة المرأة العنف

أخبار تهمك

عاجل - موعد مباراة الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال فريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. متعب يطمئن الجماهير

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد موسى.. والديهي: يلا يا بطل

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن حالة عماد متعب الصحية بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من تركي آل الشيخ بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

خبير يفجر مفاجأة عن دور "الموساد" في بناء سد النهضة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

إصابة مذيعة شهيرة بفيروس كورونا وانتقال العدوى لابنتها

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

متحدث وزارة الري يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم السبت 7 / 3 / 2020: الخطيب يزف بشرى سارة لفايلر.. حقيقة انتقال نجم الأحمر إلى الزمالك.. موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

منذ حوالي 7 ساعات

غيابات مؤثرة عن ريال مدريد قبل مواجهة بيتيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة × 10 معلومات

"لا تكن متفرج ومتواطئ".. حملة لإنهاء العنف ضد النساء بالمجتمع المصري

سارة السهيل تكتب: نهضة المرأة تبدأ بثقافة العدل داخل البيت

"لأني رجل".. ندوة بكلية التجارة جامعة عين شمس

كفاح المرأة فى 100 عام

الكشف عن احصائيات تخص التمييز بين الجنسين في الترقيات المهنية والأجر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:05 م

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد (الوداد أو النجم) في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أخبار الزمالك اليوم السبت: قرار جديد من مرتضى منصور.. حقيقة مفاوضات نجم الأهلي وصدام ناري مع الرجاء في نصف نهائي الأبطال

10:47 م

مصرع وإصابة 13 طفلاً جراء حريق بالكويت (فيديو)

09:35 م

عاجل.. إصابة عماد متعب بجلطة في المخ

12:07 ص

الأهلي يطلق رصاصة الرحمة على نجم الفريق

11:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: الفرص الضائعة

DMCA.com Protection Status