الأسعار أقل.. رئيس شعبة العطارة يعلن بشرى سارة للمصريين

نفى رجب العطار، رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، ما تردد عن استيراد مصر "ياميش" رمضان بـ"مليار جنيه" من إيران، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار عن الصحة تماما.





وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، مساء السبت، أن استهلاك المصريين من "الياميش" سنويًا يصل لـ50 مليون دولار، مؤكدا أن هذه السلع لم تتأثر بفيروس كورونا، لأنه تم التعاقد على الكميات المطلوبة، ووصلت هذه الكميات في شهر يناير وفبراير الماضيين بالفعل".





وأشار رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، إلى أن إيران تنتج الزبيب والفستق، ويوجد زبيب مصري محترم جدًا ومصر ليست بحاجة لإيران، مضيفًا:" أسعار هذه المنتجات أقل من العام الماضي، بسبب انخفاض سعر الدولار وتوفر البضائع في بلدانها".